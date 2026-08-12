Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев, съобщиха от обвинението.

Той е предаден на съд за две деяния за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължавано престъпление.

Първото е за това, че на 16 юни на автомагистрала “Тракия“, област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - въздушна пушка.

Второто е за това, че на 19 юни в Пазарджик в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка постоянен арест, в викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Кръвната проба на Стоян Колев потвърди, че е шофирал на АМ „Тракия” след употреба на кокаин

39-годишният мъж е предаден на съд и за това, че на 16 юни на автомагистрала „Тракия“, управлявал автомобил след употреба кокаин, установено чрез химико-токсикологично изследване.

На 16 юни, около 8.40 ч., той е шофирал на магистралата в гранична отсечка между София и Пазарджик - в посока от София към Бургас. Движел се е с висока скорост, приближавал се опасно близо до другите автомобили, присветвал с фарове, за да му освободят пътното платно за преминаване, като по този начин създавал опасност за движението. Той е размахал от люка на автомобила и пневматична пушка. Преминаващите шофьори подали сигнал на тел. 112.

Повдигнаха две обвинения на Стоян Колев и удължиха ареста му

Няколко минути по-късно полицейските служители от ОД на МВР-Пазарджик спрели за проверка Колев. Тестът му е отчел положителен резултат за кокаин. Колев е дал и кръвна проба за анализ, като резултатите от химико-токсикологичното изследване са потвърдили, че той е управлявал след употреба на кокаин. На задната седалка на автомобила е била открита и въздушната пушка.

На 17 юни на Колев са повдигнати обвинения и той е бил задържан за срок до 72 часа. На 19 юни прокуратурата е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Същият ден при излизане от съдебната зала обвиняемият е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана. На Колев е наложена мярка „домашен арест“. Делото е внесено за разглеждане в Районен съд-Пазарджик.

Редактор: Цветина Петрова