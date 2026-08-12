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Трудно ни е да намерим легален начин да го направим, каза Живко Влашки
Занаятчийски приготвени храни рядко се предлагат в заведения и ресторанти. От години български производители на автентични продукти се борят за законова възможност да продават продукцията си. Вече има и петиция, зад която застават организации, шеф-готвачи, фермери, занаятчии.
„Има къде да се предложи такава храна. Трудно ни е да намерим легален начин да го направим”, обясни в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” готвачът и собственик на заведение Живко Влашки.
Някои малки производители легализирали производството си през големите, но не всички могат да го направят.
„В момента проблемът пред малките производители е, че за да изпълнят всичко по закон, трябва да покрият изискванията за голям завод”, каза Влашки.
Според него трябва да има нормативна уредба, която да улесни производителите на автентични храни, а не да ги затруднява.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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