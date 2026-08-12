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Ниският праг на глобата сега е 1500 евро
15 000 евро минимална глоба за нарушение с дрон и до 50 000 евро - при по-тежки случаи - това предвиждат нови промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Държавата мотивира по-строгите санкции с необходимостта от по-голяма сигурност във въздушното пространство.
Дрон обществото обаче възразява, като подчертава, че минималната глоба може да е несъразмерна за различни по тежест нарушения и настоява за по-гъвкави санкции.
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Председателят на Асоциация "Обединено дрон общество" Антон Пулийски каза в ефира на "Здравей, България", че това, което ги притеснява, е вдигането на минималната глоба. Към момента тя е от 1500 евро до 5000 евро и се налага на хора, извършили административни нарушения – не са регистрирани или не са били запознати с някои факти преди полета. Предложението е тази долна граница да бъде вдигната на между 15 000 евро до 50 000 евро.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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