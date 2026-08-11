Пловдивският апелативен съд окончателно отказа да върне на прокуратурата делото за предполагаемото източване на театрите в Смолян и Разград. Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд в Пловдив, с което беше отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите за прекратяване на съдебното производство заради твърдени съществени процесуални нарушения, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

В същото време Апелативният съд намали размера на паричната гаранция на бившия директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян. Вместо определените досега 50 000 лева той ще трябва да внесе 7500 евро.

Старт на делото за източването на милиони от театрите в Смолян и Разград

Обвиняеми по случая са общо осем души. Сред тях са Манукян и бившият директор на Родопския драматичен театър Румен Бечев. Двамата са предадени на съд за длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери, определено от прокуратурата като особено тежък случай.

За предполагаем ръководител на организираната престъпна група обвинението сочи Петко Писков. Според прокуратурата той е действал и като подбудител и помагач при престъпленията, за които са обвинени двамата бивши театрални директори.

Разследващите твърдят, че схемата е действала между 1 юли и 26 септември 2024 г. и е включвала сключването на 113 фиктивни трудови договора, изплащането на възнаграждения без реално положен труд и превеждането на средства като допълнително материално стимулиране.

Според обвинението по този начин от бюджетите на двата театъра са били присвоени общо над 3,3 млн. лева. Щетата за Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ в Смолян е изчислена на 1 753 002 лева, а за Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград – на 1 558 700 лева.

Апелативните магистрати са приели част от критиките на защитата към начина, по който е мотивирано определението на първата инстанция. Според тях обаче това не представлява основание делото да бъде прекратено и върнато за ново разглеждане.

Съдът не е установил и съществено нарушение при събирането на доказателствата в досъдебната фаза. Дори да има пропуски в доказателствения материал, те могат да бъдат отстранени в хода на съдебното следствие, посочват магистратите.

Отхвърлено е и възражението, че правата на подсъдимите са били засегнати, защото прокуратурата не е обяснила защо други лица, свързани с разследваната дейност, не са привлечени като обвиняеми. Апелативният съд подчертава, че именно прокурорът решава срещу кого да повдигне обвинение въз основа на събраните доказателства.

Арести в Драматичния театър в Пловдив

Решението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не може да бъде обжалвано или протестирано. Първото заседание по същество пред Пловдивския окръжен съд е насрочено за 14 октомври.

Редактор: Цветина Петкова