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Има ли отлив на клиенти в най-големия ни курорт по морето
Когато денят отстъпва място на нощта, животът в курорта Слънчев бряг започва на пълни обороти - с музика, алкохол, светлини и настроение. Независимо от бюджета, с който разполагат туристите, причината да са тук често е една и съща – купонът. Мненията за цените обаче са различни.
"Забавно е, има атмосфера, която ми напомня за дома. Честно казано, скъпо е. Меню от верига за бързо хранене струва 20 евро, което е безумно. Дадохме и 5 евро на автомат, който трябваше да ни направи снимка, но ни взе парите и не отпечата снимката. Така просто загубихме 5 евро", разказва чуждестранен турист.
"В Нидерландия всичко е скъпо. Дойдохме тук, защото е евтино, има голям купон и много ни харесва", споделя друг чужденец.
Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа
Една от цените обаче прави особено впечатление - тази за вход в нощните заведения. Посещаваме един от клубовете в курорта, за да проверим колко струва една вечер навън. В заведението има свободни места. На повечето маси има наргиле, а по време на престоя ни не забелязваме употреба на райски газ. За вход в четвъртък вечер, без обявен изпълнител, ни таксуват 20 евро на човек.
И макар хора в курорта да не липсват, впечатлението на някои е, че потокът от туристи вече не е същият като преди няколко години.
Повече гледайте във видеото.
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