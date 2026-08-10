83-годишен мъж е в тежко състояние след нападение в сливенското село Градец. Той е настанен в болница в областния град с опасност за живота, съобщи кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Инцидентът станал вечерта на 8 август. Малко преди полунощ в Районното управление в Котел е подаден сигнал за възникнал скандал. При конфликта възрастният мъж е бил ударен с твърд предмет.

Задържаха мъж за побой с пръчка на 8-годишното му дете и още двама

Полицията е задържала двама мъже на 18 и 41 години. По допълнителна информация от органите на реда двамата първоначално имали конфликт с роднина на пострадалия. Впоследствие 18-годишният нанесъл удара на възрастния мъж.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като се изясняват всички обстоятелства около нападението.

Редактор: Цветина Петкова