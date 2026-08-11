В разгара на летния сезон инцидентите с туристи зачестяват, а с това нараства и нуждата от кръв и кръвни продукти. За да насърчат повече хора да станат кръводарители, от Кръвния център във Варна предлагат нестандартен стимул – карта за фитнес или безплатни занимания по народни танци.

Инициативата е подкрепена от няколко фитнеса и танцови формации в морската столица. Кампанията носи мотото „Да вплетем магията на фолклора и кръвта“ и има за цел да привлече повече доброволни кръводарители в разгара на летния сезон.

Кръвните центрове призовават да дарим кръв преди лятната си отпуска

"Ние вярваме, че доброто съществува и трябва да подадеш ръка, за да спасиш живот. Нашият клуб подкрепя благотворителни каузи вече 14 години", каза Илияна Иванова от Клуб "Моряците".

По думите на д-р Мирела Кирякова от Центъра по трансфузионна хематология нуждата от кръв се увеличава през лятото. "Имаме нужда от кръв от 0+ и всички отрицателни кръвни групи. Необходима е кръв, защото има повече катастрофи, пожари, а и населението се увеличава", заяви тя.

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