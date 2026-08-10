Непречистени битово-фекални води са се излели в Черно море в района на централния плаж в Свети Влас след проблем в канално-помпена станция. Нарушението е установено при проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас след подаден сигнал за замърсяване пред хотел.

При пристигането си на място експерт на Екоинспекцията е открил частично вкопан в пясъка бетонен колектор с нарушена на места цялост. От него са изтичали води с вид и мирис, характерни за фекално замърсяване. Около изхода са забелязани и санитарни отпадъци, а морската вода в непосредствена близост е била мътна и с жълто-кафяв цвят. Към момента на проверката изтичането е било със слаб дебит и вероятно е представлявало остатъчно оттичане.

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Проверката е установила, че съоръжението е авариен преливник на канално-помпена станция „Свети Влас“. По-рано през деня проблем в автоматизираната система за управление на помпите временно е спрял нормалната работа на станцията. В резултат отпадъчните води са преминали през аварийния преливник и по колектора са достигнали до морето, без да бъдат пречистени.

Операторът е преминал към ръчно управление на помпите до отстраняването на техническата неизправност. При проверката на 8 август РИОСВ - Бургас е разпоредила незабавни действия за възстановяване на нормалната и безопасна експлоатация на съоръжението. Заради допуснатото нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море на ВиК ще бъде съставен акт за административно нарушение.

Същия ден Екоинспекцията е получила и отделен сигнал за неприятна миризма в Свети Влас, за която се твърди, че идва от изтичане на фекални води от изгребна яма на съседен имот. Случаят е препратен на Община Несебър, която има компетентност по него.

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Междувременно на 9 август е подаден и сигнал за замърсяване с мазут на плаж ММЦ - Приморско. На концесионера е разпоредено незабавно да почисти засегнатия участък до пълното отстраняване на замърсяването и да осигури последващото третиране на събрания отпадък.

Редактор: Цветина Петкова