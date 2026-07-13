Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) извършиха спешна проверка на Централния плаж във Варна след сигнал за замърсяване на морето и плажната ивица с битови отпадъци и хигиенни материали, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков.

Сигналът е подаден в неделя сутринта и е касаел наличие на мокри кърпички, тоалетна хартия, санитарни материали и отпадъчни води в района между Централния и Южния плаж.

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При оглед на място експертите са установили отпадъци както във водата, така и по крайбрежната ивица. Най-голяма концентрация на замърсяването е била отчетена в южната част на участъка, като количеството отпадъци постепенно е намалявало в посока север.

Според предварителните данни причината за проблема са интензивните валежи, които се изсипаха над Варна в нощта срещу 9 юли. Силният дъжд е довел до натоварване на канализационната система и запушване на решетка към преливник, свързващ битов и дъждовен колектор.

Вследствие на това е било допуснато преливане на смесени води, които са достигнали до Черно море. Проверяващите са открили следи, потвърждаващи настъпилото преливане по време на обилните валежи.

От екоинспекцията уточняват, че към момента на проверката вече не е имало изтичане на отпадъчни води към морето и не са били установени нови преливания от канализационната система.

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Тъй като съоръжението се стопанисва от ВиК - Варна, на дружеството са издадени задължителни предписания за незабавно почистване на отпадъците по плажа и премахване на натрупаните материали, блокирали решетката на преливника.

От РИОСВ съобщават още, че ще извършат последващ контрол за изпълнението на разпоредените мерки. Междувременно по искане на Басейнова дирекция са взети проби от морската вода за лабораторен анализ. Очаква се резултатите да покажат дали замърсяването е оказало влияние върху качеството на водата в района и дали съществува риск за къпещите се.

Редактор: Цветина Петкова