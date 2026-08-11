Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разход от 103 066,56 евро за наемането на „София Ивент Център“, където ще се проведат общите събрания на съдиите и прокурорите във връзка с избора на нови членове на кадровия орган.

Общото събрание на прокурорите е насрочено за 17 и 24 октомври, а това на съдиите - за 31 октомври и 7 ноември 2026 г.

Първият етап от събранията ще бъде в „София Ивент Център“. Залата трябва да осигури необходимото оборудване, озвучаване и система за безжично гласуване, която ще се използва при избора на избирателни и секционни комисии.

Определиха датите, на които съдиите, прокурорите и следователите ще избират нов състав на ВСС

Отделно ще се проведе Общото събрание на следователите. То е планирано за 14 и 21 ноември в зала „Тех Арена“ на Техническия университет.

При втория етап на събранията магистратите ще гласуват за своите представители във ВСС. За съдиите ще бъдат разкрити 30 избирателни секции в страната, четири от които в София. Прокурорите ще могат да упражнят правото си на глас в 29 секции, а за следователите ще бъдат организирани пет.

Процедурата в момента е на етап издигане на кандидати от трите професионални общности. Прокурорите могат да правят номинации до 23 август, съдиите - до 6 септември, а следователите - до 20 септември.

Редактор: Цветина Петкова