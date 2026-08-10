Групата, примамила и нападнала Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, е излъчвала на живо в социалните мрежи моменти от издевателствата. Клипове с насилие, както и тяхно селфи с жертвата, заляха онлайн пространството. Свалянето им от мрежата вероятно ще отнеме време заради лавината от споделяния.

Защо това се случва, въпреки силно травмиращото съдържание на кадрите? По думите на киберескперти попадне ли веднъж видео в интернет пространството, то може да остане завинаги там. Макар ГДБОП да има директна връзка с големите социални мрежи и да може да блокира разпространението на даден клип, огромната вълна от споделяне в последните дни прави тази задача изключително трудна. Много хора предупреждават - тези травмиращи кадри се появяват в социалните им мрежи, дори да не са споделени от техни приятели.

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Часове след издевателствата и смъртта на Георги Кузев в мрежата се появиха кадри от случилото се на Младежкия хълм. Заедно с киберексперта Симеон Нгуен екип на NOVA проследи едно от видеата, които се разпространяват лавинообразно в социалните мрежи. Той смята, че тези кадри ще останат онлайн още дълго време. „Това е златното правило – нещо попадне ли веднъж в интернет, смятайте го за вечно. Това няма да спре разпространението от човек на човек или пък в тъмната мрежа“, твърди Нгуен.

Дори когато видеото бъде докладвано от потребителите, алгоритмите на социалните мрежи не винаги реагират. „Големите платформи като Facebook имат автоматизирани системи и алгоритми. Това доста често не стига до истински хора, които да разгледат видеото“, допълва киберекспертът.

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„Дори ние да го изтрием с бутона „Премахни поста“ и „Изтрий снимката“, тя оставя следи“, посочва колегата му Владислав Венев.

Във вълната от споделяне на записи киберекспертите предупреждават – възможно е да се появят манипулирани или изкуствено генерирани клипове, особено по тема, която предизвиква толкова мощна обществена реакция. „Може да се манипулира, може да се злоупотребява с него, могат да се добавят други лица, може да се изменя информацията“, твърди Венев.

Според психолози зад споделянето на кадрите понякога се крие човешката потребност да привличаш внимание и дори да печелиш от чуждото страдание. „В психологията има едно правило – жилото е по-привличащо, отколкото медът. Продължителното гледане на подобни сцени води до ретравматизация, до тревожни и депресивни разстройства", категоричен е криминалният психолог Даниел Генков.