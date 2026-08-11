България и Турция ще си взаимодействат в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той и турският му колега Мустафа Чифтчи, който е на посещение в страната ни, дадоха съвместно изявление за медиите.

"Споделихме вижданията на турската страна, че престъпленията, извършвани от млади хора, са феномен, с който трябва да се борим. Постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока", подчерта Демерджиев.

"Посещението на моя колега Мустафа Чифтчи у нас е ясен знак за нивото на добросъседските отношения между България и Турция, основани на партньорство, взаимно доверие и взаимно уважение. Имахме възможност да обсъдим много въпроси както на политическо, така и на професионално ниво. Вярвам, че разговорите между професионалните ръководители на двете ведомства ще продължат в духа, който беше зададен в хода на политическите разговори.", подчерта Демерджиев.

София и Атина задълбочават сътрудничеството срещу нелегалната миграция и организираната престъпност

По думите му двамата са отбелязали като общи приоритети на София и Анкара борбата с нелегалната миграция, с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата.

София е уверила Анкара, че безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. "Поставихме въпроса за значителните капитали, изнесени в Турция и други държави вследствие на корупционни дейности в България. Получих уверението на министър Чифтчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и за установяването на имущество, придобито по незаконен начин, и връщането му на българските граждани", изтъкна вътрешният министър.

И допълни: "Разбира се, подробно коментирахме и въпроса за охраната и управлението на общата ни граница. Набелязахме и редица мерки, които да оптимизират този процес".

Демерджиев участва в международен форум, организиран от Държавния департамент на САЩ

Демерджиев заяви, че е поел ангажимент да върне визитата в Турция, както и да участва в поредното заседание на тристранния формат между България, Турция и Гърция за борба с нелегалната миграция и опазване на границите. "Вярвам, че никоя държава сама по себе си не може да осигури сигурността на един регион. В тази връзка добрите отношения и взаимодействието между България и Турция са една от основите за постигане на сигурност и спокойствие в региона - както на Балканите, така и в Черноморския регион", изтъкна той.

"Искам да подчертая, че съм изключително щастлив да посетя съседна, приятелска и съюзническа в НАТО държава - България. Както знаете, ние не сме само съседни страни. От една страна, сме съюзници и приятелски държави, а от друга - страни, които живеят в един регион", заяви от своя страна турският министър Чифтчи.

По думите му една от основните теми, които са станали обект на разговора, е била трансграничната престъпност. "Ние от известно време в Турция водим усилена борба с престъпленията от ново поколение. За съжаление, този вид престъпления от ново поколение се превръщат и в терористична заплаха. В тази насока, като две съседни страни, смятаме, че е особено важно да си сътрудничим, за да могат и двете страни да водят успешна борба с така наречените престъпления от ново поколение. Ние не разглеждаме борбата с всякакъв вид престъпления единствено на местно ниво. Смятаме, че е необходимо да засилим усилията си в борбата с този нов тип престъпления. За това искам да ви благодаря още веднъж", изтъкна той.

И подчерта, че до този момент Анкара е поискала екстрадицията на 89 лица, които били върнати от българска страна в Турция. "В момента преговорите ни с българската страна продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция е поискана, и вярвам, че ще имаме успех в тази насока. От друга страна, ние като Република Турция върнахме 24 български граждани в България, чиято екстрадиция беше поискана от българското Министерство на вътрешните работи", изтъкна Чифтчи.

В рамките на посещението беше подписан Меморандум за сътрудничество между Академията на МВР и Турската национална полицейска академия.

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