„ЕМКО” изключва пожарът и взривът в завода да са плод на човешка грешка. Това заявиха от компанията на Емилиян Гебрев. Инцидентът възникна около 10:30 часа сутринта. При него няма ранени и жертви, но се наложи евакуация както наслужителите на военния завод, така и на жители на близкото село Радоеви. Беше задействана и системата BG-ALERT.

„Използваме случая да напомним за подобни инцидентни в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г. и 2023 г. Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсетина години и при други производители на отбранителна продукция, в това число „ВМЗ Сопот“ през пролетта на 2015 година. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, въпреки всички наши призиви за резултат”, заявяват от компанията.

Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", пожарът се разраства към село Радоеви

Междувременно Окръжната прокуратура в Габрово започна разследване по досъдебно производство, образувано във връзка с възникналия пожар. Започнато е с разпити на свидетели и очевидци. Районът на пожара е отцепен и след пълното му обезопасяване разследващите ще извършат оглед. Предстои изискване на документацията, свързана със склада, и съхраняваните в него материали. Причината за пожара и размера на причинените вреди ще бъдат уточнени чрез назначаване на необходимите експертизи.

На място на инцидента се намира окръжният прокурор на Окръжна прокуратура - Габрово Тихомир Петков. От там се координира работата на разследващите и се съгласуват действия със сформирания оперативен щаб.

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Редактор: Калина Петкова