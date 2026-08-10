Снимка: Георги Манев, NOVA
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Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"
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Броят на жертвите на труса в Колумбия достигна 169, над 600 са ранени
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Продължава разследването за причините за взрива във военния завод "ЕМКО"
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Няма данни за външна намеса при взрива в „ЕМКО“, сред версиите е запалване на барутен заряд
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Продължава борбата с пожара край Бобошево
Това заявиха от компанията на Емилиян Гебрев
„ЕМКО” изключва пожарът и взривът в завода да са плод на човешка грешка. Това заявиха от компанията на Емилиян Гебрев. Инцидентът възникна около 10:30 часа сутринта. При него няма ранени и жертви, но се наложи евакуация както наслужителите на военния завод, така и на жители на близкото село Радоеви. Беше задействана и системата BG-ALERT.
„Използваме случая да напомним за подобни инцидентни в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г. и 2023 г. Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсетина години и при други производители на отбранителна продукция, в това число „ВМЗ Сопот“ през пролетта на 2015 година. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, въпреки всички наши призиви за резултат”, заявяват от компанията.
Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", пожарът се разраства към село Радоеви
Междувременно Окръжната прокуратура в Габрово започна разследване по досъдебно производство, образувано във връзка с възникналия пожар. Започнато е с разпити на свидетели и очевидци. Районът на пожара е отцепен и след пълното му обезопасяване разследващите ще извършат оглед. Предстои изискване на документацията, свързана със склада, и съхраняваните в него материали. Причината за пожара и размера на причинените вреди ще бъдат уточнени чрез назначаване на необходимите експертизи.
На място на инцидента се намира окръжният прокурор на Окръжна прокуратура - Габрово Тихомир Петков. От там се координира работата на разследващите и се съгласуват действия със сформирания оперативен щаб.
ВСИЧКО ЗА ВЗРИВА В „ЕМКО” ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Калина Петкова
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