Разходите за пенсии по държавното обществено осигуряване са надхвърлили 5,4 млрд. евро за първите пет месеца на 2026 г., показват данните на Националния осигурителен институт. За обезщетения и помощи за същия период са изплатени още близо 595,5 млн. евро.

Към края на май приходите в консолидирания бюджет на ДОО достигат 3,409 млрд. евро. Това е с 363 млн. евро, или 11,9%, повече спрямо същия период на миналата година.

Обнародваха в „Държавен вестник" бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 г.

Разходите обаче са значително по-високи - общо 6,063 млрд. евро. За година те са се увеличили с 532 млн. евро, което представлява ръст от 9,6%. Нетните трансфери към бюджета на общественото осигуряване възлизат на 2,612 млрд. евро.

Най-голямото перо остават пенсиите. За тях до края на май са изразходвани 5,426 млрд. евро – с близо 510 млн. евро, или 10,4%, повече на годишна база.

През май пенсионерите в страната са 2 068 870 души. Броят им се е увеличил с малко над 13 000 спрямо същия месец на 2025 г. Средната пенсия достига 519,09 евро месечно, което е с 42,60 евро, или 8,9%, повече спрямо година по-рано.

Увеличение има и при средствата за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. За първите пет месеца на годината за тях са изплатени 595,5 млн. евро - с 21 млн. евро повече спрямо същия период на 2025 г.

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на ДОО за 2026 г.

При Учителския пенсионен фонд приходите достигат близо 32 млн. евро, а разходите са 28,2 млн. евро. И двата показателя се увеличават на годишна база.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ отчита малко над 1 млн. евро приходи и около 609 хил. евро разходи към края на май. От 1 август НОИ разшири и възможностите за получаване на обезщетения и гарантирани вземания. Средствата вече могат да бъдат превеждани и по лични платежни сметки при доставчици, установени в други държави от Европейското икономическо пространство, включително Revolut.

Редактор: Цветина Петкова