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Приходите в консолидирания бюджет на ДОО достигат 3,409 млрд. евро
Разходите за пенсии по държавното обществено осигуряване са надхвърлили 5,4 млрд. евро за първите пет месеца на 2026 г., показват данните на Националния осигурителен институт. За обезщетения и помощи за същия период са изплатени още близо 595,5 млн. евро.
Към края на май приходите в консолидирания бюджет на ДОО достигат 3,409 млрд. евро. Това е с 363 млн. евро, или 11,9%, повече спрямо същия период на миналата година.
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Разходите обаче са значително по-високи - общо 6,063 млрд. евро. За година те са се увеличили с 532 млн. евро, което представлява ръст от 9,6%. Нетните трансфери към бюджета на общественото осигуряване възлизат на 2,612 млрд. евро.
Най-голямото перо остават пенсиите. За тях до края на май са изразходвани 5,426 млрд. евро – с близо 510 млн. евро, или 10,4%, повече на годишна база.
През май пенсионерите в страната са 2 068 870 души. Броят им се е увеличил с малко над 13 000 спрямо същия месец на 2025 г. Средната пенсия достига 519,09 евро месечно, което е с 42,60 евро, или 8,9%, повече спрямо година по-рано.
Увеличение има и при средствата за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. За първите пет месеца на годината за тях са изплатени 595,5 млн. евро - с 21 млн. евро повече спрямо същия период на 2025 г.
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При Учителския пенсионен фонд приходите достигат близо 32 млн. евро, а разходите са 28,2 млн. евро. И двата показателя се увеличават на годишна база.
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ отчита малко над 1 млн. евро приходи и около 609 хил. евро разходи към края на май. От 1 август НОИ разшири и възможностите за получаване на обезщетения и гарантирани вземания. Средствата вече могат да бъдат превеждани и по лични платежни сметки при доставчици, установени в други държави от Европейското икономическо пространство, включително Revolut.Редактор: Цветина Петкова
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