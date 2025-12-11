Снимка: БТА
Продължава обсъждането на този на НЗОК
Народните представители приеха фискалната рамка на ДОО. Това се случи на първо четене в пленарна зала. Сметките на общественото осигуряване и парите за здраве се разглеждат в парламента в четвъртък след като бяха приети в Комисията по бюджет, но не и в тези по здравеопазване и социална политика.
Какво е заложено в план-сметките? Общо приходите за 2026 г. ще бъдат 50 млрд. евро, а разходите - 54 млрд. Тоест дефицитът е в допустимите 3%.
На първо четене: Бюджетната комисия прие план-сметката за 2026 г.
Минималната заплата става 620 евро, а максималният осигурителен праг - 2300 евро. Данъците и осигуровките остават същите поне за следващата година, отменя се и въвеждането на системата СУПТО.
Припомняме, че на 9 декември бюджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и държавният минаха на първо четене в ресорната комисия в парламента, след като параметрите бяха съгласувани между правителство, синдикати и бизнес.
След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори се обединиха и излязоха пред медиите, а веднага след това кабинетът одобри бюджетите, давайки зелена светлина за парламентарното им разглеждане.
Бюджетът за здраве за 2026 беше одобрен с мнозинство от НЗОК. Така здравната вноска запазва размера си от 8%, а от план-сметката на касата отпадат 260 млн. евро, разписани за заплатите за медиците.
