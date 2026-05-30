А сега е време да отидем на гости на гръцката суперзвезда Константинос Аргирос. Дни след като навърши 40 години певецът говори открито за цената на славата, живота в постоянно движение и времето със своя 17-месечен син. Какво се крие зад образа на балканския феномен, който разпродава концерти от Сидни до Ню Йорк и каква специална изненада подготвя за България? Среща отблизо с човека зад мегазвездата, в интервю на Юлиян Стоянов и оператора Таси Асенов, които отиват в красивата атинска ривиера Глифада, още по-известна като гръцката Бевърли хилс - дом на най-различни знаменитости. Репортерът на NOVA разказва, че наблизо са отседнали рок групата Metallica, агент 007 Даниел Крейг, а Брат Пит минава много често оттук.



Можеш ли все още да се наслаждаваш на спокойни разходки по плажа, знаеш, без да те безпокоят много хора?

Всеки ден, казвам ти е като война от проблеми. Както в семейството, така и в бизнеса – имам предвид концертите и всички тези неща. Но се опитвам да помагам на хората. Обичам да обръщам внимание на всички. Но и имам най-добрия екип. Чувствам се благословен, че имам най-доброто семейство, което подкрепя моята визия за нещата и моята музика. И имам вас. Искам да изразя благодарността и уважението си към вашата страна и към България. Бих искал да мога да прегърна силно всички хора, които идват на моите концерти и слушат музиката ми, и да им благодаря от дъното на сърцето си.



Много сме щастливи за всичко, което се случва в живота ти в момента. Но всички твои фенове искат да надникнат зад нормалния ти живот. Всички са любопитни как изглежда животът на Константинос Аргирос в Атина? Има ли изобщо нещо като нормален живот?

Имам съпруга, дете, наслаждавам се на малките неща - като да се забавлявам с приятелите си, със семейството си, с братята си, с приятелите си. И да ви кажа харесвам да пия ципуро и казваме наздраве!



Харесваш ципуро?

Да, това са малките неща. Можеш да намериш щастие, в някой разговор, в общи ценности, в толкова прости неща. Семейството ми ми даде това и аз искам да предам тези ценности на хората. През музиката си и през моя път.



Споменаваш семейството си. Искам да ми разкажеш малко за мястото, където си израснал, твоят квартал. Това е Илион, нали?

Това е първият ми квартал – израснал съм в Илион. Това е квартал, в който живеят толкова добри хора. Изпитвам голямо уважение към тях, защото все още имам много приятели оттам. Не посещавам често този квартал, защото нямам толкова много време, но винаги е в съзнанието ми. Опитвам се да ходя всяка седмица, но бих искал да ходя там всеки ден. Да се забавлявам с приятелите и семейството си там. Между другото родителите ми все още живеят там, но сега идват при мен, защото имам син и имам огромна нужда от тях, за да ми помагат.



Предполагам, че имаш голяма нужда от помощ с твоя луд график. И колкото е спокойно тук, напоследък животът ти е всичко друго, но не и спокоен. Имаш изцяло разпродадени концерти в Чикаго, Ню Йорк. Миналата година пя в „Роял Албърт Хол“. Имаш турне в Балканите. Как си обясняваш, че толкова много хора от цял свят от Австралия до Съединените щати се свързват с теб и музиката ти?

Преди всичко ти благодаря за милите думи. И искам да им покажа гръцката си култура. Искам да им покажа гръцките ценности. Искам да им покажа ценностите, които родителите ми са предали. И най-вече искам да сме като едно голямо семейство, да си прекарваме чудесно заедно. Това е единственото ми намерение. Може да сме 10 души, може и да сме милион. Чувството за мен е същото. И затова не мога да им благодаря достатъчно. Обичам ви. Наистина оценявам всичко. Благодаря ви.

Мечтал ли си някога за такова нещо - че един ден ще си огромна суперзвезда, че ще разпродаваш концерти не само в Атина, а в целия свят?

Никога не съм. Никога не съм си представял, че ще отида дори в България, за да изнеса концерти, като този последния път. Това е като… това е като сън! И концертите в „Роял Албърт Хол“ в Лондон или в Ню Йорк в Барклис Център или в стадиона на Чикаго Булс... буквално не мога да повярвам. Наистина е един сбъднат сън.



А какво те изненадва най-много в международната ти публика, когато се срещаш с хора от цял свят?

Осъзнах, че всеки иска да изживее Гърция. Знаеш ли, това е нещо уникално. Имам предвид, химията, която се случва в тези места, с толкова много националности и толкова много хора. Понякога дори няма гърци в публиката. Това е толкова странно и толкова силно и хубаво.



Има хора, които дори не говорят гръцки, но все пак се свързват с музиката ти. А от друга страна, има толкова много хора, които са научили гръцки заради теб, защото искат да знаят за какво са песните ти.

Не е ли магично? Това е музика. Музиката обединява хората. Това е начин да изразиш чувствата си. Не е нужно да разбираш думите, но ти, ти можеш да разбереш какво казва този човек. Ето това е.



Особено тук, на Балканите, знаеш, в различните страни, понякога не сме толкова учтиви един към друг. И все пак, когато видя коментарите под твоите клипове в YouTube, всички пишат: „С любов от Тирана“, „С любов от София“, „Обичаме музиката ти“. Така че това е, което ни обединява в крайна сметка. Чудя се как изглежда типичният ти ден, когато си на турне, когато посещаваш нови места, нови страни, имаш ли време да разгледаш, да опознаеш местата или всичко е работа и репетиции?

Опитвам се, опитвам се да остана по няколко дни във всеки град и да разгледам музеите, храната, културата на всеки град. За съжаление, много пъти нямам възможността да разгледам това, да остана малко по-дълго, но се опитвам да го правя.



Какво ти липсва най-много от Атина, когато си на път?

Семейството ми.



Вземаш ли ги понякога със себе си, когато пътуваш?

Да. Но синът ми е на 17 месеца. Така че мисля, че като порасне по-често ще го взимам. Аз съм късметлия, защото имам добра съпруга, тя ме подкрепя.



Знам колко цениш личното си пространство. Как успяваш да запазиш личния си живот, семейния си живот толкова личен, далеч от камерите, шумотевицата. Коства ли ти много усилия?

Имам семейството си, имам опората си така че по-скоро оценявам всичко това около мен. Ако някой дойде и иска да си направи снимка с мен, повече от добре дошъл е. Аз съм тук. Когато някой известен се опита да се скрие, това е толкова е странно. Щом някой следи музиката ми, уважава ме, обича ме - това няма как да ме дразни.





Много се радваме и сме щастливи, че отново идваш в България. Но бил ли си у нас преди да станеш звезда - на почивка, екскурзия?

Да. В Банско. Да. Мисля, че през 2000 или 2006 г.. Обичам сноуборда. Имам проблем с коляното обаче, но все пак продължавам да карам.



Знам, че имаш травма на коляното от доста време, преди да станеш певец си искал да станеш баскетболист.

Да. Играех баскетбол. Сега играя само с приятелите си. Опитвам се да продължавам да съм на корта. Аз съм атлетичен човек. Обичам да тичам, да играя баскетбол, футбол, скуош, тенис. Карам сноуборд, уейкборд. Обичам спорта.



Ти обичаш спорта. Аз обичам храната. Имаш ли някакви традиционни или любими ястия от България? Пробвал ли си нашата кухня?

Не си спомням как се казваше. Опитах веднъж нещо като… имаше месо… Прилича на тесто, нещо такова. Не е сладко. Баница!



Спазваш ли някаква специална диета? Можеш ли да ядеш такава храна?

Опитвам се да внимавам какво ям, но, ако имаш баница...



Много скоро ще посетиш много градове в България. Нямаме търпение. На 25 август ще бъдеш в Бургас. На 27-и – във Варна. А след това на 2 септември – в Пловдив. Бил ли си някога в някой от тези градове?

Не, никога.



Значи ще опознаеш съвсем нова част от България.

Нямам търпение. Като на сън е. Това е сбъдната мечта. Виждал съм снимки, но искам да преживея това на живо. Ще се радвам да опозная повече от България и да се разходя по улиците там.



Какво правиш, когато идваш в България? Имаш ли приятели? Излизаш ли с хора?

Имам приятели. С Кирил се срещам всеки път, забавляваме се. Ходим по ресторанти. Обсъждаме неща като следващите стъпки и бъдещето в България.



Като си говорим за приятелите ти в България, би ли направил песен с някой български изпълнител?

Обсъждаме да направим нещо. Нещо, което все още е твърде рано да обявя.



Значи не, все още никакви имена не можеш да ни кажеш.

Все още не, но готвим нещо специално.



Наскоро стана на 40 години. Голям момент от живота на един човек. Как е на 40?

Ами, това е просто число. Когато отида в студиото, сякаш се раждам наново. Ако намериш начин да изразиш чувствата си, не те интересуват цифрите.



Знаеш ли, българите сме много суеверни по отношение на навършването на 40 години. Казваме, че не се празнува. Не правиш нищо. Просто е един обикновен ден. Имаше ли големи планове за рождения си ден?

Искам да празнувам с вас, моят 40-ти рожден ден. Така че, нямам търпение да дойда и да направим този концерт заедно и да празнуваме заедно.



Сигурен съм, че нищо не ти липсва в живота. Но за човек като теб, който отвън изглежда, че има всичко, какво си пожелаваш?

Здраве. Да правя това, което ми харесва - музика. Обичам да правя нова музика. Обичам да изследвам нови неща. Както знаете сега ще издавам нов албум, наскоро пуснах и новата си песен, посветена на звука на Егейско море. Срещнах легендите, които свиреха, егейския саунд, които започнаха да свирят егейския саунд още през 1940. Със стари музиканти по островите станахме приятели. За мен това беше като университет, да се срещна с тези хора и да споделят преживяванията, които са имали. Настина беше като университет. Така че сега записвам емблематични песни от този период. Така че сега може да чуете първата ми песен, която кръстихме „Cabanes“. Нямам търпение да чуете целия албум, мисля, че излиза на 26 юни. И това наистина е душата на Егейско море, това е част от сърцето ми и от сърцето на гръцкия народ.



Когато погледнеш назад, с какво се гордееш най-много от постигнатото в професионалния и личния си живот – какво смяташ за най-голямото си постижение?

Гордея се с екипа си. Гордея се със семейството си. И съм горд, че все още се придържам към ценностите, които съм наследил от семейството си.



Славата не те е променила по никакъв начин?

Не.



И за финал, живеем в несигурни времена и животът е труден за много хора. Какво е посланието ти към българските ти фенове?

Това, което ще направим, тези концерти ще бъде най-добрите концерти на всички времена, защото знаеш навърших 40 години. И най-вече искам да им кажа, че им благодаря за цялата подкрепа, за цялата любов. И ви обещавам, че най-хубавото предстои!



Много ти благодаря за това интервю.

Аз ти благодаря.