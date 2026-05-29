Брюксел размразява 370 милиона евро за България по Плана за възстановяване и устойчивост срещу обещанията на новата власт за антикорупционни действия. В четвъртък премиерът Румен Радев се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която отчете „добър прогрес в борбата с корупцията“ у нас и съобщи, че комисията размразява спрените пари, след като управляващите задействаха възстановяването на Антикорупционната комисия. Румен Радев се срещна и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, както и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Фон дер Лайен: България напредва в борбата с корупцията. Радев: Правителството е ориентирано към реформи

Едно от посланията на срещата между Радев и Фон дер Лайен беше един вид легитимация на правителството по доста топъл начин, включително със специални поздравления за приемането на еврото. Също така тя обяви, че ЕК е готова да размрази блокираните средства по ПВУ, но за да ги получи България, трябва да довърши започнатите реформи. Комисията вижда положителен знак в създаването на Антикорупционната комисия и началото на промените в съдебната система.

Имаше промени в прокуратурата, но ЕК иска тези процеси да бъдат завършени до края на август, за да може средствата да бъдат преведени на България и да бъдат одобрени останалите близо 3 милиарда евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Рюте: България е важен партньор в НАТО. Радев: Алиансът трябва да има ясна визия

Друг важен акцент в срещата беше и геополитическото послание на Урсула фон дер Лайен. Тя постави България в Източноевропейския план за сигурност и подчерта, че разчита на българската подкрепа за Украйна, както и за противодействие на хибридните атаки срещу Европейския съюз.

По времето, в което Румен Радев беше в Брюксел, там пристигна и новият унгарски премиер Петер Мадяр, за да търси облокиране на средства за Будапеща. Европейската комисия обаче е предпазлива, защото вече беше критикувана, че отпуска средства прекалено лесно само срещу обещания. Затова сега тя иска да види реални и завършени резултати.

