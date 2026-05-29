Скандалът около т.нар. „незаконен град“ с над 100 постройки край Варна предизвика остри политически реакции и взаимни обвинения между институциите. В ефира на „Твоят ден“ народните представители Владислав Величков и Димитър Петров заявиха, че случаят показва „синхронизирано недовиждане“ между местната и държавната власт и поставя съмнения за прикриване на незаконно строителство.

Адвокат Велислав Величков от „Продължаваме Промяната“ коментира, че от самото искане за удостоверения за търпимост за сгради, които са построени преди 2001 г., но документите се подават повече от 20 години по-късно, е трябвало да предизвика проверка на място. „Очевидно трябва да се направи проверка. Не е вярно, че това е механична процедура“, заяви той.

Той отправи критики и към ДАНС, прокуратурата и ДНСК, като подчерта, че проверки по случая са започнали, но впоследствие са били прекратени или „потънали“. “Има огромни интереси незаконният комплекс да бъде узаконен, а липсата на реакция от институциите не е случайна. Темата беше повдигана и в парламента, но предложенията за разглеждане на докладите по случая са блокирани", категоричен е депутатът.

Сходна позиция изрази и Димитър Петров от „Прогресивна България“. Той заяви, че случаят изглежда като „мрежа от лица“ на местно и национално ниво, а подобно строителство е „невъзможно без протекция от висшата държавна власт“. По думите му надеждите са община Варна да спре незаконното строителство и да се пристъпи към събаряне на постройките, а прокуратурата да образува досъдебно производство срещу отговорните лица.

Двамата депутати очакват пълни проверки от МВР и държавните институции, както и повече яснота около докладите, свързани със случая. Според тях темата не трябва да остава извън общественото внимание.

