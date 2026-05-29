След огромния успех и еуфорията около концертите ѝ в Париж, Селин Дион отново е в центъра на вниманието. Според американското издание Deadline в момента се подготвя телевизионен сериал „Growing up Dion“, който ще проследи нейното детство и това на голямото ѝ семейство.

2026 г. се очертава като годината на Селин Дион. След няколко години далеч от сцената, с изключение на няколко редки появи като тази на церемонията по откриването на 2024 Summer Olympics, звездата от Квебек се готви отново да се срещне със своята публика. На 30 март тази година, по повод своя 58-и рожден ден, певицата обяви серия концерти в Париж, планирани за есента на 2026 г. Това едномесечно участие е истинска изненада, особено след като тя продължава борбата си със Stiff-person syndrome — рядко и нелечимо неврологично заболяване.

Онези, които не са успели да се сдобият с билети за това изключително събитие, скоро ще могат да видят певицата и на малкия екран. В момента се подготвя сериал, посветен на нейното детство.

Амбициозният проект е инициатива на семейство Дион. Според информацията на американските медии, идеята е резултат от сътрудничество между Жак Дион, който ще участва в продукцията, и сценаристката Зое Грийн. Джими Дион, племенникът на певицата, също ще се включи в проекта като консултант. Сериалът в момента се представя на различни потенциални телевизионни и стрийминг платформи. След огромния интерес около завръщането на сестра му на сцената, Жак Дион е убеден, че сериалът скоро ще стане реалност.

