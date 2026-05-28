Метеорит на близо 3 милиарда и 800 милиона години привлича посетители на изложба в испанския град Алмерия. Космическият къс тежи 600 килограма и е сред над 50 редки експоната, събрани от испанския ловец на метеорити Хосе Висенте Касадо.

Сред най-интересните обекти са фрагмент от марсиански метеорит, открит в Тунис, както и част от съветската космическа станция "Салют 7", паднала на Земята през 1991 година. Според организаторите експозицията показва как метеоритите помагат на учените да изучават произхода на Земята, Луната и Слънчевата система.

„Метеоритите ни показват, че Слънчевата система е възникнала от облак материя, който някога е бил друга звезда. Те разказват как праховите частици постепенно са се обединявали в по-големи тела и как са се формирали минералите. Някои метеорити, особено въглеродните, са богати на молекули и аминокиселини - основни елементи за живота. Според учените водата в земните океани е дошла чрез комети в продължение на милиарди години, а Луната се е образувала след сблъсък на Земята с огромно небесно тяло, наречено Тея. Това са идеи, които разкриват колко необятна и дива е Вселената, и колко специално място е Земята“, заяви Хосе Висенте Касадо, професионален ловец на метеорити.

Изложбата "Импакт" ще остане отворена до края на месец юли.

