Снимка: Стопкадър
-
Васил Терзиев: София има най-голяма готовност да организира "Евровизия"
-
Вениамин: DARA отвори вратата за българските артисти към света
-
Как се променя образът на DARA след победата ѝ на "Евровизия"
-
Успехът на „Бангаранга”: Как една българска песен превзе световните класации
-
Заради звездното посрещане на DARA: Променят движението в центъра на София
-
„Дара носи силата на кукерите“: Разлог продължава да празнува успеха на певицата на "Евровизия"
Творческият директор на детското издание на конкурса в София през 2015 г. разказва за тайните на най-голямото телевизионно шоу в Европа
Хиляди хора зад кулисите. Година подготовка. И милиони зрители пред екраните. Така изглежда организацията на най-голямото музикално телевизионно събитие – „Евровизия”. За нея разказва човекът, който стои зад няколко издания на Детската „Евровизия”, включително и тази в София през 2015 година – Гордън Бонело.
„Бангаранга“ премина 10 милиона гледания в YouTube и над 3 милиона слушания за ден в Spotify
„Повериха ми ролята на творчески директор и режисьор на шоуто за Детската „Евровизия” през 2015 г. в София, както и за други издания в Малта, Беларус и Грузия. Моята работа е да оформя визуалната идентичност, ритъма на живите предавания и да гарантирам, че артистичната визия е в синхрон с техническото изпълнение”, споделя той.
Подготовката за събитието започва почти веднага след края на предишното издание. Тя представлява дълъг и непрекъснат процес, в който няма място за грешки.
„Подготовката за събитие като „Евровизия” или Детската „Евровизия” е непрекъснат цикъл от 11 до 12 месеца. Следват избор на зала, разработване на концепция, а последните три месеца са посветени на техническото изграждане, строежа на сцената, писането на сценария и безкрайните графици за репетиции”, обяснява Бонело.
Кои са най-култовите моменти на DARA от „Евровизия” (ВИДЕО)
⇒ Малка армия зад блясъка на сцената
Зад мащабната продукция стои огромен екип. „Бих казал, че е нужна цяла малка армия. Когато включим техническите екипи, сценичните работници, охраната, доброволците, гримьорите и останалия персонал, броят на хората на място по време на продукционната седмица лесно достига между 1000 и 1500 души”, посочва режисьорът.
Но освен перфектна организация, конкурсът изисква и прецизен баланс между технология и творчество.
„През 2015 г. темата на Детската „Евровизия” в София беше #Discover, като целта ни беше да съчетаем напълно различни стилове - от традиционна българска музика и класически танци до дъбстеп и трап, за да привлечем по-млада аудитория. Истинското предизвикателство е тези амбициозни творчески идеи да преминат гладко в телевизионно излъчване”, допълва Гордън Бонело.
Експерти: България ще се представи отлично като домакин на "Евровизия" при добра организация
Координацията между десетки държави, делегации и творчески екипи е може би най-сложната част от целия процес. Всяка държава пристига със свой ръководител на делегация, изпълнител, екип и специфична творческа визия за своето триминутно изпълнение. Според Бонело най-голямата задача е да се изгради мост между всички тези различия чрез стандартните протоколи, предварителни срещи, много репетиции и постоянна комуникация с всички участващи страни.
⇒ Повече от музикално събитие
Освен организацията и телевизионната продукция, сигурността също е сред основните приоритети по време на конкурса. Според режисьора домакинството на „Евровизия” е много повече от музикално събитие – то е възможност държавата да покаже своята култура и възможности пред целия свят.
„Това е несравним маркетингов инструмент. Събитието стимулира туризма, икономиката и създава огромна национална гордост, доказвайки, че местната телевизионна инфраструктура може да се конкурира на най-високо европейско ниво”, категоричен е той.
А съветите му към България за евентуално бъдещо домакинство са ясни: „Изградете сплотен и мотивиран основен екип, започнете подготовката възможно най-рано и не се страхувайте да поемате творчески рискове, за да изненадате европейската публика. Сто процента съм сигурен, че България би се справила невероятно добре!”.
ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК
Последвайте ни