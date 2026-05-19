Хиляди хора зад кулисите. Година подготовка. И милиони зрители пред екраните. Така изглежда организацията на най-голямото музикално телевизионно събитие – „Евровизия”. За нея разказва човекът, който стои зад няколко издания на Детската „Евровизия”, включително и тази в София през 2015 година – Гордън Бонело.

„Повериха ми ролята на творчески директор и режисьор на шоуто за Детската „Евровизия” през 2015 г. в София, както и за други издания в Малта, Беларус и Грузия. Моята работа е да оформя визуалната идентичност, ритъма на живите предавания и да гарантирам, че артистичната визия е в синхрон с техническото изпълнение”, споделя той.

Подготовката за събитието започва почти веднага след края на предишното издание. Тя представлява дълъг и непрекъснат процес, в който няма място за грешки.

„Подготовката за събитие като „Евровизия” или Детската „Евровизия” е непрекъснат цикъл от 11 до 12 месеца. Следват избор на зала, разработване на концепция, а последните три месеца са посветени на техническото изграждане, строежа на сцената, писането на сценария и безкрайните графици за репетиции”, обяснява Бонело.

⇒ Малка армия зад блясъка на сцената

Зад мащабната продукция стои огромен екип. „Бих казал, че е нужна цяла малка армия. Когато включим техническите екипи, сценичните работници, охраната, доброволците, гримьорите и останалия персонал, броят на хората на място по време на продукционната седмица лесно достига между 1000 и 1500 души”, посочва режисьорът.

Но освен перфектна организация, конкурсът изисква и прецизен баланс между технология и творчество.

„През 2015 г. темата на Детската „Евровизия” в София беше #Discover, като целта ни беше да съчетаем напълно различни стилове - от традиционна българска музика и класически танци до дъбстеп и трап, за да привлечем по-млада аудитория. Истинското предизвикателство е тези амбициозни творчески идеи да преминат гладко в телевизионно излъчване”, допълва Гордън Бонело.

Координацията между десетки държави, делегации и творчески екипи е може би най-сложната част от целия процес. Всяка държава пристига със свой ръководител на делегация, изпълнител, екип и специфична творческа визия за своето триминутно изпълнение. Според Бонело най-голямата задача е да се изгради мост между всички тези различия чрез стандартните протоколи, предварителни срещи, много репетиции и постоянна комуникация с всички участващи страни.

⇒ Повече от музикално събитие

Освен организацията и телевизионната продукция, сигурността също е сред основните приоритети по време на конкурса. Според режисьора домакинството на „Евровизия” е много повече от музикално събитие – то е възможност държавата да покаже своята култура и възможности пред целия свят.

„Това е несравним маркетингов инструмент. Събитието стимулира туризма, икономиката и създава огромна национална гордост, доказвайки, че местната телевизионна инфраструктура може да се конкурира на най-високо европейско ниво”, категоричен е той.

А съветите му към България за евентуално бъдещо домакинство са ясни: „Изградете сплотен и мотивиран основен екип, започнете подготовката възможно най-рано и не се страхувайте да поемате творчески рискове, за да изненадате европейската публика. Сто процента съм сигурен, че България би се справила невероятно добре!”.