Вместо да внася кризи, България може да започне да изнася иновации и настоящият момент е подходящ за това, смята д-р Стенли Гьошев, преподавател в Бизнес колежа на Университета в Екзитър, Великобритания.

Той е в България, за да участва в голям финансов форум тази седмица, на който София е домакин. Заедно с него у нас идват водещи фигури от финансовия сектор, като акцент в програмата ще бъде гостуването на проф. Джеймс Смит, световен капацитет в икономиката на енергетиката. Именно неговите модели, базирани на 40-годишни данни за петрола, днес намират приложение в зеления преход и управлението на движението на цените на електроенергията.

„Има нова финансова методология, която аз и професор Джеймс ще представим”, обясни д-р Гьошев в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.

Той подчерта, че България е център на Балканите за иновации. Именно тук има най-много венчър капитал фирми, най-много стартъпи, най-много финтех компании, най-много крипто компании и най-много компании, които се занимават с DeFi. От друга страна, големите банки имат големи аутсорсинг центрове у нас.

„Целият капацитет в момента съществува в България. Имаме най-много професори по финанси, счетоводство, бизнес и мениджмънт на глава от населението. Имаме организация от около 350 професори в най-добрите глобални университети, 50 от които са в сферата на бизнеса и финансите, а други 50 — в сферата на изкуствения интелект”, обясни д-р Гьошев.

Той обаче казва, че трябва да се оправи законодателната рамка.

На 20 и 21 май ще има финансовата конференция в София и конференция по изкуствен интелект в Пловдив, добави той.

Редактор: Ина Григорова