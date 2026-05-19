„От управленска гледна точка това е изключително правилна стъпка. Започва се така, както е написано в учебниците – с анализ, констатация, оценка и вземане на решения”, това коментира бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Адриан Николов подкрепи новата финансова рамка и допълни, че спирането на автоматичните индексации на заплатите е „мярка, около която цялата професионална общност се беше обединила”.

Двамата експерти обсъдиха предложените от финансовото министерство стъпки за връщане към нормалните бюджетни процедури. Освен спирането на автоматичните механизми, се предвижда и въвеждането на ограничение, според което никое възнаграждение в публичния сектор не може да надвишава президентската заплата.

Гълъб Донев: Данъците остават без промяна, а пенсиите ще бъдат увеличени

Властта планира свиване на разходите за персонал чрез съкращаване на незаети щатни бройки и по-строг контрол върху бонусите. „Трябва да се направи буквален анализ звено по звено в държавната администрация. Има структури, които изнемогват, и такива, които са напълно излишни”, подчерта Христова.

Относно инвестиционната политика финансовият министър е поставил акцент върху приоритизирането на проектите. Целта е да се избегнат неефективни разходи за обекти с ниска обществена потребност. Христова даде пример с инвестиционни програми в малки населени места, които не отговарят на демографския профил на населението.

Експертите обсъдиха и темата за евентуалното домакинство на България на конкурса „Евровизия”. „Подобно събитие би генерирало огромен положителен ефект за икономиката – директно през туризма и ресторантьорството, и индиректно чрез рекламата на страната като дестинация”, отбеляза Адриан Николов.

По въпроса за бюджетния дефицит и необходимостта от нов дълг, икономистът поясни, че „дългът не се харчи за нещо конкретно, той отива за попълване на дефицита”. Той допълни, че е важно страната да поддържа темп на икономически растеж, който да е по-висок от разходите по обслужване на дълга, за да се гарантира устойчивост.

„Ако се прояви разум, устойчивост и кураж да се вземат тези решения, можем да постигнем системност и последователност във финансите”, обобщи Христина Христова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка