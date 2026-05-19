Ако България стане домакин на „Евровизия“ догодина, първоначалните разходи могат да се превърнат в сериозни приходи за икономиката. Според експерти събитието ще донесе засилен интерес към страната ни, повече посетители и ръст в секторите туризъм, хотелиерство и услуги.

Ако България стане домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г., първоначалните разходи по организацията могат да се трансформират в значителни икономически ползи. Това коментира в ефира на „Здравей, България“ заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов. По думите му подобно мащабно събитие би довело до засилен международен интерес, повече туристи и ръст в секторите туризъм, хотелиерство и услуги.

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според бранша ефектът от домакинството няма да бъде само краткосрочен. Очакванията са, че „Евровизия“ може да затвърди позицията на България като привлекателна туристическа дестинация за години напред. Представители на туристическите организации вече са изразили благодарност към DARA за популярността, която нейното участие и успех носят на страната, и прогнозират повишен интерес още преди самото събитие.

Включване от Слънчев бряг очерта възможностите за настаняване на посетители, ако домакинството бъде поверено на Бургас. Според Налбантов курортът разполага с огромна леглова база и е напълно реалистично голяма част от гостите да бъдат настанени именно там, на около 30-40 км от града.

По негови думи България разполага с капацитет да приеме подобно събитие. Оценките сочат, че в страната има над 2 милиона легла, а само в района на Слънчев бряг функционират около 400 хотела. В пиковите летни месеци регионът може да поеме до 700 хиляди души едновременно, което показва значителен ресурс за посрещане на международен поток от посетители.

Първи думи на DARA на българска земя: „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера

„Можем да приемем това мероприятие и то много добре“, заяви Налбантов, като подчерта, че базата по Черноморието е на световно ниво. Въпреки че конкурсът традиционно се провежда през май - период извън активния летен сезон - според него браншът има готовност да ускори подготовката и да отвори по-рано.

Той отбеляза още, че туристическият сектор вече мисли в перспектива за евентуалното домакинство. „Ще направим всичко възможно да посрещнем гостите“, увери той и добави, че интересът към България значително се е повишил след успеха на българския изпълнител.

Налбантов отправи и апел към институциите - Министерството на културата и Министерството на туризма - да използват инерцията от популярността на DARA и да я превърнат в лице на българския туризъм. Според него подобен ход би имал силен маркетингов ефект на международната сцена.

ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК

Повече гледайте във видеото.