С медицински хеликоптер до София бе транспортирана 14-годишна родилка в тежко състояние. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) на официалната си страница във Facebook.

Пациентката първоначално е приета в Многопрофилната областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново, където са ѝ направени спешна оперативна интервенция и интензивно лечение. Заради нуждата от високоспециализирана терапия и хемодиализа е подаден сигнал от д-р Сибила Маринова, началник на отделението по „Анестезиология и интензивно лечение", за преместването ѝ в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

На сигнала се отзовава дежурният медицински екип в състав д-р Тина Димитрова и сестра Надежда Костова от Регионалната база за спешна медицинска помощ по въздуха – гр. София, посочиха от ЦСМПВ.

Полетът между Велико Търново и болничната вертолетна площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ бе осъществен от капитаните Наско Арнаудов и Иван Тошев от „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД. С екип на Центъра за спешна медицинска помощ – София и в присъствието на д-р Димитрова родилката е транспортирана до болница „Пирогов“. Момичето е настанено за лечение в Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение.

От началото на 2026 г. екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха са реализирали 80 мисии. Само ден по-рано бяха осъществени още три успешни полета на ЦСМПВ.

