На необичаен и забавен надпис станаха свидетели пътници в градския транспорт, след като електронните табла на няколко спирки вместо обичайното разписание на автобусните линии изписаха думата „БАНГАРАНГА“ на латиница.

Ситуацията предизвика изненада, усмивки и множество реакции сред чакащите, които първоначално не можеха да повярват, че информацията за маршрутите е заменена от неочакваното съобщение.

Това е поредния знак за обхваналата България вълна от подкрепа за победителката от „Евровизия“ DARA и нейния хит, носещ именно екзотичното име.

Припомняме, че малко след полунощ на 17 май България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. „Бангаранга“ получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави.

