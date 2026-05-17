Катастрофа между два украински тежкотоварни автомобила временно затвори Прохода на Републиката. Инцидентът е станал около 13:30 ч. в района на село Мишеморков хан.

По първоначална информация е пострадал единият от водачите. На мястото има разлято гориво по пътното платно.

Екипи на полицията регулират движението и пренасочват колите през Прохода Шипка. Причините за произшествието все още се изясняват.