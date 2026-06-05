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Икономистът коментира дали трябва да има промяна в данъчната система
Европейската комисия препоръчва на нашата страна да направим реформи заради свръхдефицита. Тези препоръки покриват 80% от неизпълнените от България мерки по Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза икономистът доц. Щерьо Ножаров в „Интервюто в Новините на NOVA”
„Това, че България е предоговорила част от мерките, засяга само финансирането по ПВУ, но не и задължението да изпълни тези мерки. Те са част от идентифицираните структурни проблеми в доклада на комисията за откриване на процедурата по свърхдефицит”, обясни експертът.
ЕК препоръча България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит
По негови думи трябва да има промяна в данъците, но хоризонтът може да бъде разсрочен между 4 и 7 години. Друга сериозна мярка е либерализацията на доставка на електроенергия за битовите потребители. Това също не е нужно да се случи до края на годината, допълни още експертът. Ножаров беше категоричен, че оттук-нататък това трябва да се направи, затова и опозиция и управляващи трябва да се споразумеят и да бъдат изпълнени мерките.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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