Европейската комисия препоръчва на нашата страна да направим реформи заради свръхдефицита. Тези препоръки покриват 80% от неизпълнените от България мерки по Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза икономистът доц. Щерьо Ножаров в „Интервюто в Новините на NOVA”

„Това, че България е предоговорила част от мерките, засяга само финансирането по ПВУ, но не и задължението да изпълни тези мерки. Те са част от идентифицираните структурни проблеми в доклада на комисията за откриване на процедурата по свърхдефицит”, обясни експертът.

ЕК препоръча България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит

По негови думи трябва да има промяна в данъците, но хоризонтът може да бъде разсрочен между 4 и 7 години. Друга сериозна мярка е либерализацията на доставка на електроенергия за битовите потребители. Това също не е нужно да се случи до края на годината, допълни още експертът. Ножаров беше категоричен, че оттук-нататък това трябва да се направи, затова и опозиция и управляващи трябва да се споразумеят и да бъдат изпълнени мерките.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова