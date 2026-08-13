В управленската програма на кабинета има абсурдни срокове за промени в българското земеделие, като например те да се случат до 2030 година. Страната ни вече е закъсняла, тези реформи е трябвало да бъдат направени по-рано. До 2030 година ще изгубим на 100% производството на плодове и зеленчуци. За последните 20 години сме загубили над 300 хиляди семейни стопанства. Това каза председателят на Управителния съвет на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков каза в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той заяви, че голяма част от родните производители вече са напуснали бранша. Младите хора не искат да работят на полето при трудните условия, свързани с климата и пазарите. Цеков посочи, че от 10 години насам от сектора говорят за този проблем. Експертът подчерта, че досега нито едно правителство не предприема мерки, за да се справи с въпроса. Освен това отбеляза, че у нас има много незаконен внос, нискокачествена продукция от чужбина и нелоялни практики.

Защо производители на плодове и зеленчуци у нас не успяват да реализират продукцията си

Цеков беше категоричен, че не може с 10 проверки на година за наличието на пестициди да се констатира какво е положението със стотиците хиляди тонове, които влизат в България. Липсата на контрол по агрохранителната верига е съществен проблем, заяви още председателят на УС на брашновата камара.

Как ниските изкупни цени и вносът накараха производителите да предпочитат да изхвърлят продукцията си

„На българското производство беше отнето правото да работи при нормални услови”, заяви той. Цеков каза, че не повече от 10% от овощарите и зеленчукопроизводителите имат нужните условия за поливане. Причината за това, по негови думи, е унищожаването на поливната инфраструктура.

Той беше категоричен, че единственият шанс за българското производство е кооперирането.

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Редактор: Цветина Петрова