Всеки ден съм му повтаряла да не се събира с тези деца, казва жената

„Многократно съм подавала сигнали в полицията, но нямаше реакция". Това твърди майката на единия от задържаните за побоя над непалците, за който стана ясно, че е присъствал и на побоя над Георги Кузев. 

Живея в кошмар. Ситуацията е повече от ужасна, особено с Георги Кузев. Това се случва с много младежи в Пловдив – да си влияят един на друг по възможно най-лошия начин”, каза пред журналисти Гергана Папазова.

Всичко започнало преди година и половина. Тогава 16-годишният ѝ син се запознал с група скинари. Майката разказа, че синът ѝ се променил, след като влязъл в тази компания. Започнал да се прибира късно и да пие. „Започнаха едни нощни излизания и да пие алкохол", казва тя. Твърди, че многократно е подавала сигнали на телефон 112. От там изпращали коли, но нямало никаква реакция от страна на полицаите, с които говорила.

Съдът в Пловдив освободи младежите, задържани за побой над непалци

„Местата, където се събираха, са „Сцена”, „Съединение”, „Бунарджика”. За "Бунарджика" съм се свързала с Общинска охрана да подам оплакване, но от там ми казаха, че на място имат само един човек. А там ходят компании от по 10-15 човека. Този човек няма как да се справи с тях. Казаха ми да подам оплакване към Общината, за да им осигурят повече хора”, разказа още майката.

Тя добавя, че постоянно разговаряла със сина си. Всеки ден му правела и тестове за наркотици. „От това ме е било страх най-много”, разказа Папазова. Тя разказа, че веднъж ходила да го търси на Сахат тепе, тъй като го следи в GPS приложение на Google. Било 22 часа и сама се качила на тепето. „Виках името му и излязоха двама наркотрафиканти. Попитаха ме дали искам материал. Отидох в най-близкото районно и казах. Оттам ме пратиха да ходя да спя”, разказа притесненият родител. С бащата на момчето са разделени, но той имал чести контакти със сина си.

Сварвала съм групата на пейките – стоят си. Това, че се напиваха, не е тайна за никого. Исках да предупредя полицията. Следях го и знаех, че ходи до магазинчета за алкохол и цигари. Исках да предупредя, да се изземат камери да проверят къде се продава алкохол на малолетни. Това не беше възможно. Многократно съм се обаждала на полицията и 112”, разказва жената.

Те са крайна група. От година и нещо съм в адски тормоз от тези събирания. Започна да не се прибира, да не си вдига телефона”, продължи разказа си майката.

Казва, че синът ѝ бил потресен, когато разбрал за убийството на Георги Кузов. „Целта им е била да го сплашат”, каза жената. Добавя, че не знае дали предварително е било планирано това сплашване. „Беше притеснен, плака. Каза ми, че не е очаквал да се стигне до този край. Опитал се е да се намеси, но не е могъл да повлияе”, каза жената.

Когато му е ровила в телефона, не е намирала клипове с насилие.

Разказал и за побоя над непалците. „Каза, че са видели наркомани, които повръщали. Казах му, че ако види някой да повръща, значи не му е добре на този човек и трябва да му се помогне. Това му беше обяснението пред мен. Не знам дали ме е излъгал”, разказа още майката.

„Има си подсъдими. Има кой да си отговаря за постъпките. Бяха изнесени във Facebook бабата, комшиите на момичето. Това са хора, които нямат общо с престъплението. Аз също съм потресена”, казва Гергана Папазова.

„Ако получи обвинение и наказание и си го изтърпи, не мисля, че ще му се отрази зле. Трябва да си вземе поука”, допълни тя.

Съдът в Пловдив освободи двамата младежи, задържани за побой над непалци. Пълнолетният е пуснат срещу парична гаранция 700 евро, а непълнолетният - под надзора на Детска педагогическа стая. Прокуратурата заяви, че ще протестира това решение. Според съда обаче няма опасност двамата младежи да се укрият или да извършат друго престъпление.

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