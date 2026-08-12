Пожар гори в землището на ямболското село Камен връх. Запалили са се сухи треви и храсти, а вследствие на силния вятър, огънят се е разпространил бързо и е навлязъл в широколистната гора в посока селото.

В пожарогасителните дейности на място участват дежурните огнеборци от РДПБЗН-Ямбол със специализирана техника. Включили са се и земеделски производители с техника. Насочени са и две пожарни от съседни региони. На място има и полицейски екипи.

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара.

Пожарът в Пазарджишко е локализиран, 10 екипа огнеборци са на терен

Няма данни за пострадали хора, но заради задимяване временно е ограничено движението на пътя между селата Леярово и Стефан Караджово.

И между селата Денница и Камен връх е регистрирано силно задимяване, което създава риск за населението. Задимяване има и в посока село Поляна, община Стралджа. Задействана е системата BG-ALERT, съобщиха от Областната администрация на Ямбол.

Към момента няма опасност за населението, съобщи областният управител Георги Чалъков. Задействани са всички институции, които имат отношение към ситуацията. Предприети са необходимите действия за овладяването ѝ и координацията между службите продължава. Осигурена е верижна техника от „Мини Марица-изток“.

Областният управител увери, че ситуацията се следи постоянно и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки. Община Болярово обяви бедствено положение.