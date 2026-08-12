Правителството прие устройствени правилници на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, постанови създаването на Изпълнителна агенция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и утвърди нейния устройствен правилник.

С приетите правилници се изпълняват решенията на Народното събрание за преструктуриране на изпълнителната власт, като се уреждат функциите, организацията на работа и числеността на администрацията на двете министерства и на новосъздадената агенция.

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Политиката по насърчаване на инвестициите преминава към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, където се обединява с икономическата и индустриалната политика. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията като второстепенни разпоредители с бюджет.

Въпреки разширяването на функциите на министерството, числеността на администрацията е оптимизирана от 417 на 371 щатни бройки, което представлява намаление с 46 щатни бройки.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще провежда държавната политика в областта на иновациите, дигиталната трансформация, електронното управление и киберсигурността. Създаването на Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще осигури по-ефективно управление на средствата от европейските фондове и необходимото функционално разделение между управляващ орган и бенефициент съгласно европейските изисквания.

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С приетите промени се реализира значително оптимизиране на администрацията. Общата численост на системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация се намалява с над 120 щатни бройки, а реалното намаление на числеността на административните структури по постановлението достига 166 щатни бройки. По този начин се изпълнява ангажиментът на правителството за по-ефективна, по-компактна и по-добре организирана държавна администрация.

Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети на съответните администрации и не водят до необходимост от предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет.

Редактор: Никола Тунев