Снимка: iStock
-
Прогноза за времето (12.08.2026 - обедна)
-
Водата на плаж „Изток” в Свети Влас е опасна за здравето, затварят го
-
Временни ограничения по АМ „Тракия“ заради ремонтни дейности
-
Откриха кост от динозавър на 83 милиона години край Трън
-
Пълно слънчево затъмнение: 6 млн. туристи се очакват по северното крайбрежие на Испания
-
Засилени проверки на камиони със земеделска продукция в Бургаско
Главен комисар Александър Джартов посочи, че три пожара са във фокуса на властите към момента
За изминалото денонощие са регистрирани 151 пожара, като към момента активните са 32. На фокус са тези в Хасковско и Пазарджишко. Те горяха на много големи площи, но късно вечерта във вторник бяха овладени. Въпреки това има предпоставки при по-високите температури и по-силен вятър да се възобновят нови огнища. Заради това тези два пожара се обработват. Това каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Друг пожар, който възникна, е над Рилския манастир – на около 2000 м надморска височина. Той е причинен най-вероятно от мълния, каза още Джартов, като уточни, че теренът е труднодостъпен. Точно тези три пожара са в главния фокус на властите, коментира той.
Джартов каза, че край завод „ЕМКО” край Трявна към момента няма признаци на горене, но периодично теренът се проверява с дрон за нови огнища.
Прокуратурата ще влезе в складовете на оръжейната компания „ЕМКО“ в четвъртък
Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ обясни, че причината за пожарите най-често са действията на хората – палене на огън на открито, изхвърляне на цигари и други.
Джартов отбеляза, че от началото на пожароопасния сезон са санкционирани почти 100 души. Той допълни, че всеки ден възникват около 150 пожара и подчерта, че дори да има информация кой е извършил запалването, е трудно това да бъде доказано.
Главният комисар уточни още, че пожарите се гасят с хеликоптери, овладяват се с помощта на булдозери, участват и доброволци, но щетите, нанесени на природата, са много големи. Към момента не се налага помощ от чужбина, беше категоричен той.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни