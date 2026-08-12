За изминалото денонощие са регистрирани 151 пожара, като към момента активните са 32. На фокус са тези в Хасковско и Пазарджишко . Те горяха на много големи площи, но късно вечерта във вторник бяха овладени. Въпреки това има предпоставки при по-високите температури и по-силен вятър да се възобновят нови огнища. Заради това тези два пожара се обработват. Това каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Друг пожар, който възникна, е над Рилския манастир – на около 2000 м надморска височина. Той е причинен най-вероятно от мълния, каза още Джартов, като уточни, че теренът е труднодостъпен. Точно тези три пожара са в главния фокус на властите, коментира той.

Джартов каза, че край завод „ЕМКО” край Трявна към момента няма признаци на горене, но периодично теренът се проверява с дрон за нови огнища.

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Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ обясни, че причината за пожарите най-често са действията на хората – палене на огън на открито, изхвърляне на цигари и други.

Джартов отбеляза, че от началото на пожароопасния сезон са санкционирани почти 100 души. Той допълни, че всеки ден възникват около 150 пожара и подчерта, че дори да има информация кой е извършил запалването, е трудно това да бъде доказано.

Главният комисар уточни още, че пожарите се гасят с хеликоптери, овладяват се с помощта на булдозери, участват и доброволци, но щетите, нанесени на природата, са много големи. Към момента не се налага помощ от чужбина, беше категоричен той.

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Редактор: Цветина Петрова