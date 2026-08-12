Снимка: iStock
-
Майката на задържан за побоя над непалци: Многократно съм подавала сигнали в полицията, но нямаше реакция (ВИДЕО)
-
"С мен има бебе": Едва доловим шепот под отломките в Колумбия спаси 6-месечно момченце (ВИДЕО)
-
Какво пречи на ресторантите да предлагат автентични български продукти
-
Социалните служби са работили със семейството на един от задържаните за убийството в Пловдив
-
Летището в Катания остава затворено заради изригването на Етна
-
Спортни новини (12.08.2026 - обедна)
-
Все повече българи искат помощ за отопление през зимата: Подадени са близо 239 000 заявления
Ще успеят ли новите мерки да предотвратят опасните срещи между хората и хищниците
Първа българска община изготви план за мирно съжителство с дивите животни. В Борино ще бъдат поставени камери, електропастири и защитени контейнери, а специални устройства ще прогонват мечките със светлина и звук. Ще успеят ли новите мерки да предотвратят опасните срещи между хората и хищниците? Темата в ефира на „Здравей, България” коментира Александър Дуцов от WWF България.
„Цялостната концепция е да направим мястото неатрактивно за мечките. Идеята започва със съгласуване с местните хора, срещаме се с потърпевши от нападения - пчелари, хора, отглеждащи домашни животни. Следващият етап е на ключови, препоръчани от тях места, да сложим камери за постоянно наблюдение. Това ще се случи до дни”, каза той.
Как да реагираме при среща с диво животно
Дуцов обясни и какво представляват устройствата за прогонване чрез звук и светлина. По думите му тестовете в Гърция и Италия показват, че при опити на мечки да навлязат в населените места, въпросната техника ги прогонва и ги държи далеч.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни