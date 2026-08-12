Първа българска община изготви план за мирно съжителство с дивите животни. В Борино ще бъдат поставени камери, електропастири и защитени контейнери, а специални устройства ще прогонват мечките със светлина и звук. Ще успеят ли новите мерки да предотвратят опасните срещи между хората и хищниците? Темата в ефира на „Здравей, България” коментира Александър Дуцов от WWF България.

„Цялостната концепция е да направим мястото неатрактивно за мечките. Идеята започва със съгласуване с местните хора, срещаме се с потърпевши от нападения - пчелари, хора, отглеждащи домашни животни. Следващият етап е на ключови, препоръчани от тях места, да сложим камери за постоянно наблюдение. Това ще се случи до дни”, каза той.

Как да реагираме при среща с диво животно

Дуцов обясни и какво представляват устройствата за прогонване чрез звук и светлина. По думите му тестовете в Гърция и Италия показват, че при опити на мечки да навлязат в населените места, въпросната техника ги прогонва и ги държи далеч.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова