Пожар избухна в района над местността „Инцараки“ край Свети Влас. Сигналът е получен малко преди 14:00 часа. Огънят тръгнал от сухи треви и храсти, след което се разпространил и засегнал малка част от близката гора.

В гасенето участват четири екипа на пожарната – по два от Несебър и Бургас. Огнеборците работят за локализиране на пламъците и предотвратяване на по-нататъшното им разпространение.

Пожар избухна на тераса в жилищна сграда в Несебър

Към момента няма информация за пострадали. Не се съобщава и за непосредствена опасност за населените места в района, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Станимир Димитров.

Редактор: Цветина Петкова