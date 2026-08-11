Снимка: БТА
Огънят тръгнал от сухи треви и храсти
Пожар избухна в района над местността „Инцараки“ край Свети Влас. Сигналът е получен малко преди 14:00 часа. Огънят тръгнал от сухи треви и храсти, след което се разпространил и засегнал малка част от близката гора.
В гасенето участват четири екипа на пожарната – по два от Несебър и Бургас. Огнеборците работят за локализиране на пламъците и предотвратяване на по-нататъшното им разпространение.
Пожар избухна на тераса в жилищна сграда в Несебър
Към момента няма информация за пострадали. Не се съобщава и за непосредствена опасност за населените места в района, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Станимир Димитров.Редактор: Цветина Петкова
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