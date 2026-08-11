Снимка: iStock
-
„Справедлива цена”: Ще спре ли новият механизъм поскъпване или само ще го регистрира
-
Какви са възможните решения след внесените жалби в Конституционния съд на опозицията срещу бюджета
-
Свива ли се пазарът на труда?
-
Етикетите в евро, левът окончателно отива в историята
-
Колко уязвима е Европа от конфликта в Близкия изток
-
Променя ли се пазарът на труда
Възможно ли е такава мярка да доведе до спад на цените в заведенията
Държавата подготвя промени, с които да се въведат доброволни обозначения за изцяло български продукти. Целта е да бъдат обхванати храните, вината, но и заведенията. Бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов каза, че този въпрос трябва да бъде уреден. Той посочи, че идеята не е лоша. Маргаритов каза, че от „Мишлен” са препоръчали на заведенията да предлагат местни продукти. По негови думи има риск в начина, по който ще се реализира идеята за обозначаване на българските продукти – дали те наистина са такива.
Експертът в Института за анализи и оценки в туризма Константин Занков каза, че когато пътува в чужбина предпочита да опитва местните храни и нашата страна трябва да се замисли за това – да се предлага българска храна.
Държавата обмисля гарантирани брандове за родни стоки и специално обозначение за заведенията
Маргаритов посочи, че трябва да се създадат условия, така че по-малките производители да се кооперират.
Занков смята, че мярката за предлагането и обозначаване на българското производство ще има положителен ефект. Той отбеляза, че българската храна е вкусна и тя може да привлече повече клиенти в заведенията.
Маргаритов дори посочи, че ако такава мярка бъде реализирана, може да се стигне и до спад на цените.
Гостите коментираха и темата за т.нар. справедлива цена. Маргаритов каза, че трябва да има методика за определянето на нейното определяне. Той смята, че мярката е "доста хитър ход от страна на приветелството", остава да стане ясно и как тя ще заработи, но отправи похвала, че се работи по въпроса.
Занков заяви, че "най-големият регулатор е потребителят".
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни