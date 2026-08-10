8-годишно момиче е пострадало след нападение от куче в парк „Станционна градина“ в Стара Загора. Инцидентът е станал в обособена зона за разходка на домашни любимци. Според първоначалната информация детето е нахапано от белгийска овчарка Малиноа.

Сигналът е подаден в Първо районно управление от 17-годишно момче. На място са изпратени полицейски екип и Спешна помощ. Пострадалото момиче е било с 39-годишната си майка. Медиците са оказали помощ на детето, след което то е освободено за домашно лечение.

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След нападението собственикът на кучето напуснал мястото на инцидента. По-късно полицаите го установили. Той е 74-годишен мъж и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Редактор: Цветина Петкова