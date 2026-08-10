Авария остави източната част на Пловдив без ток. В подстанцията "Лаута" на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) имало изключване от диференциална защита в 21:30 ч., но в пет минути по-късно захранването е възстановено, съобщи кореспондентът на БТА Ирина Шопова.

По информация на оператора проблемът е в подстанция "Евмолпия" на "Електроразпределение юг" (ЕВН). Оттам казаха, че аварийните екипи работят по отстраняване на аварията. Засегнати са основно части от районите "Тракия" и "Централен".

Редактор: Цветина Петрова