Жена е настанена в реанимация с опасност за живота след тежък инцидент на бензиностанция на автомагистрала „Хемус“. Катастрофата е станала на 9 август при 43-тия километър в посока София.

По първоначални данни лек автомобил навлязъл в зоната между колонките за зареждане. Колата първо блъснала жена, която току-що била слязла от друг автомобил, след което се ударила в паркиран за зареждане.

Жена е с опасност за живота след челна катастрофа в Бургаско

След сблъсъка колата продължила движението си и се врязала в една от бензиноколонките. Пострадалата жена е транспортирана в болница и настанена в реанимация. Състоянието ѝ е тежко и лекарите определят нараняванията ѝ като животозастрашаващи. На мястото на инцидента е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство, което трябва да установи причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.

Редактор: Цветина Петкова