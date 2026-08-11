Убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив предизвика шок и обществено възмущение, а появилите се в социалните мрежи снимки и видеа със сцени на насилие поставиха отново на дневен ред въпроса докъде може да стигне самоуправството, когато институциите не реагират навреме.

„Преди всичко - съболезнования на близките на Георги. И срам, че всички ние, като общество, сме отговорни за случващото се“, коментира в ефира на „Здравей, България” адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев.

По думите му зад конкретния случай стоят много фактори, включително процеси, които се развиват от години и срещу които, според юриста, обществото и институциите не са реагирали достатъчно категорично.

Генезис на агресията: Способни ли са младежи да пребият до смърт възрастен мъж

Екимджиев постави акцент върху т.нар. „лов на педофили“ в социалните мрежи и върху публичното поведение на инфлуенсъри, които си присвояват ролята на разследващи и правораздаващи органи. Според него това създава опасен модел за подражание сред младите хора. „Какво пречи в главите на тези незрели момчета и момичета, когато имат светъл пример - почти на тяхната възраст, успешен, с много последователи, харесван от журналисти? Защо и те да не правят това „добро“, за което той е хвален“, попита риторично адвокатът.

Той припомни, че когато човек сам си присвои правото да определя кой е престъпник и кой трябва да бъде наказан, се стига до пълна подмяна на ролята на държавата. „Когато вземеш правото в свои ръце, ти определяш кой е педофил, кой е хомосексуален; ти си прокурор, съдия и съдебен изпълнител“, подчерта той.

Психолог за убийството в Пловдив: Възрастните дадохме примерите за агресивно поведение

Според адвоката именно затова съществува съдебната система - за да установява фактите и вината по законов ред. „Затова са измислени тези скучни, дълги, според някои - безсмислени процеси - първа, втора, трета инстанция, десетки съдебни заседания... Именно те обаче трябва да установяват истината“, смята Екимджиев.

Той свързва проблема и с начина, по който обществото възприема жестокостта. И отхвърли лесното обяснение, че извършителите просто са „изроди“ или „садисти“. „Когато в главата дори на едно цивилизовано, културно общество, на образовани хора, влезе такъв пъклен модел и те бъдат убедени, че ако са жестоки по този начин, ще изпълнят гражданския си дълг - виждате какво става“, подчерта той.

По думите му в случая с убийството в Пловдив трябва да се изследва и поведението на хората, които са били на място, но не са се намесили или просто са снимали случващото се. Правната оценка обаче трябва да бъде направена от разследващите органи и съда, а не от обществото, смята още юристът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова