Ситуацията с убийството в Пловдив има няколко аспекта. Първият е бездействието на институциите, защото от години се говори за проблеми с педофилията. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на академията на МВР. По думите му вторият аспект на казуса са социалните мрежи – когато държавата липсва, лидери на мнения стават т. нар. инфлуенсъри и в случая младежите са копирали поведението на „ловец на педофили“. Този случай нашумя и в социалните мрежи тези хора бяха героизирани, допълни доц. Иванов.

„Последният аспект е, че ние възрастните малко знаем и си представяме за живота на децата на улицата. Те виждат много неща, за които ние си затваряме очите. Те знаят кои са наркодилърите, знаят кои са корумпираните ченгета на улицата, знаят кога институциите работят и кога не, изпитват го на собствен гръб. И в един прекрасен момент те виждат, че хем е готино, хем е безнаказано да правиш такива неща”, коментира доц. Милен Иванов.

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Криминалният психолог Иво Ташев каза, че в този случай не можем да търсим организирана престъпна група, а най-вероятно става въпрос за саморазправа.

„Има няколко фактора, които трябва да се споменат. Едното е т.нар. групово мислене, при което човек сам трудно може да извърши такова насилие, но когато има група, чувствително намалява усещането за лична отговорност, там има „всички сме виновни – значи никой не е виновен“. Има взаимно насърчаване и самите извършители често смятат „ние сме добрите и наказваме лошите“. Тази възрастова група е много специфична, тя търси статус, принадлежност, „аз искам да бъде приет, да изглеждам смел, искам да съм защитник на доброто, да впечатля приятелите, да се покажа пред групата“ и съответно това трябва да отиде в социалните мрежи, за да видят всички „нашето геройство“, обясни психологът. По думите му, за да се случи всичко това, жертвата трябва да бъде дехуманизирана, да бъде превърната във враг, чудовище.

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Според доц. Иванов мерки няма как да се вземат на този етап, защото „това е състоянието на обществото“ – децата действат самостоятелно, понеже виждат, че никой друг не действа. „Те имат много добра представа от нашето общество, от улицата, там където ние не попадаме. Ние отиваме на работа, возим се в транспорта, прибираме се обратно и единствените, които имат представа за тази улица са полицаите. Докато децата в съвременния свят живеят там и всичко, което се случва на улицата, те го пренасят в социалните мрежи”, коментира той.

По думите му, ако не се вземат сериозни мерки и всички институции не започнат да си изпълняват задълженията, нищо няма да се промени.

Според Иво Ташев обществото трябва да насочи вниманието си към превенцията. Трябва да се обясни на младите каква е разликата между сигнал и саморазправа, посочи той. „Активното родителско участие също е много важно. Родителите не могат да обърнат достатъчно внимание на децата си, не виждат техните проблеми, защото са ангажирани с работа. Моят е апел към тях е да обръщат повече внимание на децата си”, каза още криминалният психолог.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова