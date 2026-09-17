Двамата полицаи - Георги Малински и Любка Гечева, ескортирали шофьора на автомобила, убил французин на Околовръстния път в София, почулиха условни присъди от Софийския апелативен съд. С това магистратите отмениха присъдата на Софийския градски съд, с която униформените бяха оправдани.

Става дума за катастрофата на 25 септември 2022 г., когато Димитър Любенов, шофирайки със 195 км/ч, се заби в движещия се пред него автомобил. При инцидента загина френски турист. Неговата съпруга получи средна телесна повреда, пострада и шофьорът, возещ семейството.

Катастрофата, при която загина французин: Оневиниха полицаите, обвинени, че ескортирали шофьора

Според прокуратурата двамата униформени, вместо да спрат мощния джип на Любенов и да докладват за нарушението му, взели 200 лв. подкуп и го ескортирали. Двамата станали и свидетели на катастрофата, която предизвикал Любенов, твърди държавното обвинение. Малко след инцидента те бяха уволнени от МВР.

18 години затвор за обвинения за катастрофата със загинал французин

Апелативните магистрати признаха полицаите за виновни за неизпълнение на служебни задължения с цел набавяне на облага за катастрофиралия по-късно шофьор - да продължи да управлява автомобила си въпреки след проверка на пътя, както и опит за прикриване на собствените деяния – а именно, че не са докладвали своевременно в районното управление за променена пътна обстановка и настъпило ПТП.

Съдът определи наказание от 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок за Малински и 1 година и 6 месеца лишаване от свобода за Гечева с 3 години и 6 месеца изпитателен срок. Двамата трябва да заплатят и разноските по делото. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

В края на декември 2025 г. Софийски градски съд осъди Димитър Любенов на 18 години затвор.