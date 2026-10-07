Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър и тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Постановлението се приема заради изискването за задължителна регистрация на доставчиците на атракционни услуги като условие за осъществяване на дейността, съгласно Закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

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Допълненията в Наредбата за Националния туристически регистър уреждат условията и реда за поддържането и ползването на Регистъра на доставчиците на атракционни услуги. Детайлизират се процедурите по вписване на доставчика, извършването на промени в обстоятелствата и заличаване на вписването.

С допълненията в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, е определен размерът на таксите, посочени в Закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност - за първоначално вписване и за вписване на промени в обстоятелствата.

Редактор: Цвета Лазаркова