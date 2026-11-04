Американският президент Доналд Тръмп призна, че войната с Иран е основната причина за тежкото поражение на Републиканската партия на междинните избори за Конгреса, но защити решението си да започне военните действия.

Той изключи възможността да уволни министъра на отбраната Пийт Хегсет и предупреди демократите, че евентуален опит за отстраняването му от власт чрез импийчмънт ще унищожи партията им, предаде АФП.

Изявленията на Тръмп дойдоха, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс призова републиканците да бъдат „честни“ относно влиянието на непопулярната война върху изборните резултати.

„Причината да загубим е войната. Самият президент го каза снощи“, написа Ванс в обширна публикация в социалната мрежа X.

„Всички знаят защо загубихме. И всеки откровен разговор за това накъде да продължим оттук нататък трябва да започне именно от този въпрос“, добави американският вицепрезидент, който според медийни публикации е изразявал скептицизъм към войната, започната от Тръмп през февруари.

Попитан дали е съгласен с оценката на Ванс, американският президент заяви пред журналисти на строителната площадка на новата бална зала на Белия дом:

„Мисля, че това до голяма степен е вярно, защото войната доведе до известно краткосрочно поскъпване на бензина“.

Въпреки признанието Тръмп категорично защити военната операция срещу Техеран.

„Но в същото време, ако трябваше да го направя отново, щях да го направя отново. Защото в дългосрочен план това е единственото решение. Не можеш да позволиш на Иран да притежава ядрено оръжие“, подчерта президентът.

На въпрос дали обмисля да освободи министъра на отбраната Пийт Хегсет, който е сред най-ревностните поддръжници на военните действия срещу Иран, Тръмп отговори отрицателно.

„Не, мисля, че той се справя много добре“, заяви американският държавен глава.

Президентът коментира и възможността демократите да започнат процедура по импийчмънт, след като поемат контрола върху Конгреса през януари 2027 г.

„Мисля, че това ще унищожи Демократическата партия, ако го направят“, предупреди Тръмп.

Той настоя, че „няма причина“ да бъде подлаган на импийчмънт.

Изявленията идват ден след междинните избори на 3 ноември, на които Републиканската партия претърпя тежко поражение, а демократите спечелиха контрола върху двете камари на Конгреса.

Бившият президент Барак Обама също коментира резултатите. В публикация той посочи, че американците са изпратили послание срещу политиката, която разделя обществото, и в подкрепа на тази, която обединява хората.

Сред коментарите след вота беше и този на Илон Мъск. Той реагира иронично на резултатите, въпреки че е похарчил близо половин милиард долара в подкрепа на републиканските кандидати.