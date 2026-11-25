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Продължава щафетната стачка на служители от държавните институции. На едночасов протест днес излизат от Инспекцията по труда. Демонстрацията е организирана от синдиката „Подкрепа“. Основните искания са за увеличение на месените заплати с 350 евро и възстановяване на добавката за прослужено време.
Стачните действия се провеждат поетапно в София и страната и ще продължат до 1 декември.
Редактор: Дарина Методиева