Продължава щафетната стачка на служители от държавните институции. На едночасов протест днес излизат от Инспекцията по труда. Демонстрацията е организирана от синдиката „Подкрепа“. Основните искания са за увеличение на месените заплати с 350 евро и възстановяване на добавката за прослужено време.

Стачните действия се провеждат поетапно в София и страната и ще продължат до 1 декември.