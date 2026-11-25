В Международния ден за елиминиране на насилието над жени в шест града в България ще се проведе протестно шествие под надслов „Нито една повече“. Организаторите настояват във всяка област на страната да има кризисен център за пострадали от насилие. Те призовават и за прилагане на европейската директива за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Сред исканията са още достъпна правна и психологическа помощ за пострадалите, както и повече мерки за предотвратяване на насилието.

"Всеки ден трябва да говорим, да се борим, да осъждаме, да наказваме насилието срещу жени. В днешния международен ден срещу насилието над жени трябва с още по-висок глас и категорично да заявим, че мълчанието и бездействието дават сили на насилниците". Това написа президентът Илияна Йотова в профила си във Facebook.



"Проблемът не е личен, той е обществен – тежка диагноза за обществото и държавата ни, които не успяват да намерят работещите мерки", подчерта държавният глава. Според Йотова битката минава през възпитанието, образованието, ефективните наказателни механизми. По думите ѝ държавата със своите инструменти и неправителственият сектор с опита и експертизата си участват в тази битка. Президентът подчерта ролята и на всеки човек, който трябва да покаже своята нетърпимост към всяка форма на насилие.

"Само очите ѝ може да издават, че е подложена на насилие. Белезите може да са в душата ѝ. Белезите може да са физически. Тя може да е приятелката, съседката, колежката. Може да е непознатата жена, която се страхува или срамува, мълчаливо се опитва да лекува раните си и да бъде силна – заради децата, заради обществото, което ще я сочи с пръст. Сама, затворена в порочния кръг на насилието и сподавените сълзи…", пише още Йотова.