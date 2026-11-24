Маскирани въоръжени лица влязоха в суперармаркет в колумбийския град Картахена и държат 25 души за заложници, съобщи местната полиция. Президентът Абелардо де ла Есприеля заяви, че извършителите са "обикновени престъпници", които са се укрили в супермаркета след неуспешен опит да оберат инкасо автомобил.

"Бяха отвлечени 30 души, петима от които вече бяха освободени. Те са възрастни жени", добави Де ла Есприеля от град Вилявисенсио. Той посети града след бомбена атака, извършена в него през нощта. "Задействан е целият ресурс на силите за сигурност, на място са разположени включително и специални части", увери президентът.

Кризата със заложниците се разиграва в момент, когато Колумбия е изправена пред вълна от нападения срещу обекти на правителството, извършвани от бунтовнически групировки. През последните месеци насилието все по-често се пренася и в градските райони.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват десетки хора, които бягат от супермаркет, разположен в търговски център в квартал "Кастеляна" в Картахена. Местни медии излъчиха и кадри на снайперисти, разположени върху близки сгради.

Снимка: БГНЕС

Картахена е една от основните туристически дестинации в Колумбия. Градът с около един милион жители е известен с добре запазената си архитектура от XVIII век и масивните каменни крепостни стени, изградени за защита от пиратски нападения.

Снимка: БГНЕС

Летището на Картахена временно преустанови работа днес заради случая, но впоследствие обяви в Х, че дейността му постепенно се възстановява.