Близо 40 кг кокаин задържаха митнически служители при проверка на товарен автомобил, пътуващ по главен път Е79 в посока от Видин към Монтана. Откритото количество е на стойност около 6 млн. евро.

Митническа мобилна група спира за проверка товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин на 50 години. Той е отклонен за щателна митническа проверка в Митническо бюро Видин, където в кабината са открити 35 пакета с растителния наркотик.

Кокаинът е открит в хладилното ремарке на тир, пътуващ от Нидерландия за Турция, с основен товар - боровинки, за които превозвачът има документи. Основното количество било прибрано в естествените кухини на кабината - зад тахографа.

Снимка: Биляна Борисова/NOVA

“Митничарите са направили съвсем първоначален анализ. Първо се проверяват документите и вида на автомобила, а после и поведението на шофьора. Това, което ги е усъмнило, е предвиденият маршрут", информира началникът на отдел “Митническо разузнаване” към ТД - Русе Дончо Ташлиев.

По информация на главен инспектор в Дирекция "Борба с трафика" - Видин Стефан Горанов при проверката не е използвано митническо куче, както при сходен случай от преди месеци, когато беше открито голямо количество кокаин в тайника на автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Видин. С постановление на прокурор водачът на товарния автомобил е привлечен в качеството на обвиняем. По искане на прокуратурата съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Това е най-голямото открито количество кокаин на територията на Видин за годината. От началото на 2026 са разкрити над 178 кг кокаин, като 76 са във видинско.