Откакто сме в Европейския съюз не за пръв път България търпи глоби от страна на Брюксел. Но когато сме в еврозоната, ситуацията е по-сериозна, защото трябва да спазваме правилата. Това каза финансистът Левон Хампарцумян в ефира на „Твоят ден”.

Той посочи, че част от финансовата администрация на правителството е била и част от предходните правителства, при които се е натрупвал свръхдефицит. Също така отбеляза, че кабинетът е заявил, че повече няма да се оправдава с управлението преди него.

Икономистът Румен Гълъбинов подчерта, че страната ни и друг път е била санкционирана, но за пръв път това е заради бюджета. По думите му в предложенията за държавната план-сметка за догодина също се забелязва несъобразяване с препоръките на Европейската комисия. Гълъбинов обясни, че страната ни планира за догодина ръст на БВП 2,5%, а ЕК ни препоръчва 2,1%. Друго – ЕК казва да намалим темпа на растеж на разходите, ние правим това, но недостатъчно. Трето – ЕК отбелязва, че инфлацията у нас ще продължи да бъде висока, но ние не отчитаме този факт.

Хампарцумян каза, че когато при ръст на БВП - 75% от него е вътрешно потребление, а това вдига инфлацията и задлъжнялостта.

Гълъбинов коментира, че щом не оптимизираме разходите, а приходите не стигат, това ще доведе до увеличаване на лимита за дълга, който ще се финансира от новите заеми. А те ще са по-скъпи. Експертът е на мнение, че се дава прекалено оптимистична прогноза за брутния вътрешен продукт.

Хампарцумян обясни, че регулирането на пазарните отношения не се случва чрез санкции, а чрез повече конкуренция и производство.

Двамата експерти смятат, че кабинетът трябва да проведе разговори в Брюксел, за да бъдат взети целесъобразни мерки и да се корегира максимално "лошия бюджет за догодина".

Политологът доц. Татяна Буруджиева каза, че когато Европейската комисия е отправила препоръки за бюджета, правителството трябва да покаже желание, че иска нещо да направи в тази посока. Управляващите не работят адекватно нито на ситуацията, нито на интересите, нито на възможностите, допълни тя.

Политологът Георги Проданов каза, властта управлява с идеята, че ситуацията е такава заради предходните правителства. По думите му бюджетът не е бил прозрачен, той е рестриктивен, въпреки говоренето за мерки за подпомагане на хората.

Социологът Юлий Павлов смята, че решението на Европейската комисия „бие рекордите по двойни стандарти”, като даде пример с това, че Франция от години има бюджетен дефицит около 6%. Също така отбеляза, че Комисията е дала положителна оценка за бюджета за 2027 година, но въпреки това е наложила глоби. „Такива решение помагат доверието в ЕК да намалява”, допълни още той.

Целия разговор гледайте във видеата.