Посегателства между непълнолетни, тормоз над жители на квартал във Варна и случаи на сексуално насилие поставят като основен въпроса за превенцията на детската престъпност. Училището може да бъде мястото, където първи да се забележат тревожните промени в поведението на едно дете, но според експерти отговорността не трябва да остава само на преподавателите.

„Агресията се поражда навсякъде - от примера на бащата, от семейството, от средата, в която живееш, от приятелите, с които си. Аз бих казал, че даже училището е най-безопасната среда, защото все пак тези деца са наблюдавани и можем да реагираме“, коментира Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в системата на средното образование. По думите му превенцията е трудна без съдействието на родителите и останалите институции, а понякога семействата се превръщат в опоненти на училището.

Александров посочи, че училищата използват индивидуални и групови разговори с ученици, работят с психолози, педагогически съветници и детските педагогически стаи. Според него обаче полицията трябва да има по-активна роля, когато се забелязват групи младежи с агресивно поведение. Александров предложи да се обмислят и по-строги мерки спрямо родители, които отказват да съдействат на училището, включително глоби и спиране на социални помощи.

Трябва ли да бъдат увеличени наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни?

Адвокат Зорница Костова смята, че по-високите наказания могат да имат ефект, но основният проблем е в прилагането на действащото законодателство. „Винаги когато има толкова тежки посегателства, концентрираме усилията и коментарите си в посока на това, че искаме по-високи наказания. Да, съгласна съм, че едно по-високо наказание би било полезно, но по-същественото е прилагането. По много от случаите имаме сравнително добро законодателство, но имаме калпаво приложение“, коментира тя.

Костова постави акцент и върху действията на полицаите при сигнали за насилие. Според нея при случая с момичето, пострадало в апартамент в София, е трябвало да бъде направена по-задълбочена оценка на състоянието му и да се предприемат незабавни мерки за осигуряване на медицинска помощ и закрила. „Полицаите нямат компетентности да правят правна квалификация. Те имат повърхностна преценка, но вникването в същността отсъства“, заяви адвокатът. Тя допълни, че служителите на МВР трябва да имат достъп до юридическа помощ, включително чрез дежурен юрист, който да ги консултира при подобни ситуации. По думите ѝ непълнолетните на възраст 14-15 години могат да получат до пет години лишаване от свобода, а за навършилите 16 години предвиденото наказание е от две до осем години.

Целия разговор вижте във видеото.